Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erholung an den Aktienmärkten schritt auch in der vergangenen Börsenwoche voran, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland sei das politische Aufreger-Thema der Woche das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Finanzpolitik gewesen. Es verbiete der Regierung, Sonderhaushalte, die für die Finanzierung von Notlagen eingerichtet worden seien, einfach für andere Zwecke umzuwidmen. Damit würden diese Mittel jetzt unter die Schuldenbremse fallen, die nun nicht mehr eingehalten werden könne, wenn die geplanten Ausgaben umgesetzt werden sollten. Die Folgen seien jedoch eher politischer Art, denn es zeige sich, dass nicht alles, was die Koalition versprochen habe, auch finanzierbar sei.Für die Konjunktur seien die Auswirkungen dieses Finanzierungsdebakels überschaubar. Aus diesem Grund habe es an den Finanzmärkten keine Reaktion auf das Urteil gegeben. Trotzdem müssten die Konjunkturdaten in den kommenden Wochen genau beobachtet werden. In den USA würden vor allem die Investitionsabsichten der Unternehmen enttäuschen. Die hohen Zinsen würden auch dort immer stärker den Bausektor belasten. Ein nachhaltiger Aufschwung sei mit diesen Vorzeichen unwahrscheinlich. Es sei im Gegenteil eher eine Abschwächung zu erwarten. (Ausgabe vom 20.11.2023) (21.11.2023/ac/a/m)