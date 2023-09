Unter den nach Bilanzsumme 100 größten Kreditinstituten in Deutschland gebe es mehrere ausländische Schwergewichte mit Sitz in Frankfurt (Ranking-Position Ende 2022 gemäß Zeitschrift "Die Bank" in Klammern): J.P. Morgan SE (5), Goldman Sachs Bank Europe SE (9), ING Holding Deutschland GmbH (11), Morgan Stanley Europe SE (20), UBS Europe SE (28), Citigroup Global Markets Europe AG (32), Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (77).(2)

Das rege Engagement von Auslandsbanken hierzulande spiegele auch deren Personalentwicklung wider. Die meisten großen Auslandsbanken unter den Top-100 hätten ihre Mitarbeiterkapazitäten in den vergangenen Jahren ausgebaut - und dies trotz im Bankwesen bestehenden Fachkräftemangels. Dabei dürfte ein signifikanter Teil des Stellenzuwachses hierzulande auf Frankfurt entfallen sein (die Gesamtanzahl bei den Europa-Holdings verteile sich auf verschiedene Standorte im In- und Ausland).



Das in den letzten Jahren zunehmende Gewicht ausländischer Institute in der deutschen Bankenlandschaft sei wesentlich auch auf den EU-Austritt Großbritanniens zurückzuführen: Schließlich habe sich Frankfurt als wichtiger Finanzplatz speziell für die vom Brexit betroffenen Kreditinstitute hervorgetan. Zahlreiche dieser Banken hätten die Main-Metropole als bevorzugten Standort ausgewählt, einige davon gar ihr hiesiges Büro zur Europa-Zentrale ausgebaut. Insgesamt habe ein deutlicher Transfer von Vermögenswerten aus London heraus zu Niederlassungen an anderen Finanzstandorten wie Frankfurt stattgefunden. Denn unter Aufsichtsgesichtspunkten sollten die Brexit-bedingt aufgebauten EU-Einheiten mit ausreichend Verantwortung und Ressourcen ausgestattet sein, beispielsweise Risiken mit EU-Bezug auch hier gesteuert werden. Insofern habe sich das Geschäftsvolumen mehrerer in Frankfurt beheimateter Auslandsinstitute deutlich ausgeweitet.



(1) Vgl. dazu Im Fokus Finanzplatz: "Main-Metropole wichtig für Auslandsbanken" vom 29. August 2023



(2) Anmerkungen zu den Bilanzdaten 2022: Bei J.P. Morgan erfolgte die Zusammenlegung der Banken in Deutschland/Luxemburg/Irland unter dem Dach der SE in Frankfurt zum Jahresbeginn. Goldman Sachs verzeichnete einen signifikanten Anstieg der Handelsaktiva bei Zinsderivaten, der gemäß Bilanzierung nach IFRS besonders stark zu Buche schlägt. Die Angaben von Morgan Stanley beruhen diesmal auf der IFRS-Bilanzierung (zuvor in der Rangliste auf HGB-Basis). Bei der Citigroup kam es zur erstmaligen Ausführung von handelsrechtlichen Wahlrechten bei der Bilanzierung von Finanzinstrumenten des Handelsbestandes. Hauck Aufhäuser Lampe ist eine deutsche Privatbank, die aber seit 2016 mehrheitlich im Besitz der chinesischen Fosun International Limited und dementsprechend als Auslandsbank anzusehen ist. Die Bilanzsummen der Institute im Ranking beziehen sich teils auf den Konzern- und teils auf den Einzelabschluss. (01.09.2023/ac/a/m)







