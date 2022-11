Die momentanen Proteste könnten folglich dazu führen, dass schneller als bisher von der Zero-Covid Policy abgewichen werde. Das Problem werde nur sein, wie ein solches Vorgehen gesichtswahrend für den allmächtigen Staatsführer Xi Jinping vermittelt werden könne. Dass die aufkommenden Proteste die globalen Aktienmärkte über einen längeren Zeitraum verunsichern würden, würden die Analysten der National-Bank AG für nicht wahrscheinlich halten.



Die Analysten der National-Bank AG würden bei ihrem Bild bleiben: Mit Blick auf das neue Jahr würden aktuelle Belastungen im Bewusstsein der Investoren eher in den Hintergrund rücken, wenn es berechtigte Hoffnungen dafür gebe, dass sich die Lage in den nächsten Monaten verbessern werde. Die aktuelle Lage kennzeichne sich durch eine hohe Unsicherheit im Unternehmenssektor, eine anhaltende Verunsicherung wegen des Krieges in der Ukraine, hohe Energiepreise und vor allem hohe Inflationsraten.



Aber es gebe berechtigte Hoffnungsschimmer, dass sich die Rahmenbedingungen für die globalen Aktienmärkte im nächsten Jahr merklich positiver darstellen würden als in diesem Jahr. Der Zinserhöhungspfad der Notenbanken sollte bereits weitgehend beschritten sein, die Lieferkettenproblematik sich weiter verbessert haben und - angefacht durch die momentanen Unruhen - die strenge Zero-Covid-Policy der chinesischen Regierung wenigstens in Teilen modifiziert worden sein.



Die Analysten der National-Bank AG seien zuversichtlich für das neue Jahr: Die Inflation sollte im nächsten Jahr eher wieder den Rückwärtsgang einnehmen. Der Druck auf die Notenbanken sollte folglich merklich nachlassen. So sollten Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell, einer internationalen Ausrichtung und einer konstanten Ausschüttungspolitik auch diese krisenbehafteten Zeiten gut überstehen können. Auch der Technologiesektor könnte nach seinen diesjährigen Kursverlusten im nächsten Jahr einen Blick wert sein. Zudem sollten zyklische Werte in Erwartung eines sich verbessernden Umfeldes eine wieder stärkere Berücksichtigung in Anlegerdepots erfahren. Insbesondere diese Werte seien in 2022 mit deutlichen Bewertungseinbußen bestraft worden, obwohl ihre Umsatz- bzw. Gewinnsituation sich grundsätzlich robust gezeigt habe. Zudem sei die Dividendenrendite einer Vielzahl von zyklischen Werten sehr attraktiv. (30.11.2022/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Die sich am Wochenende in China ausgebreiteten Proteste gegen die strenge Zero-Covid Policy der Regierung haben die Aktienmärkte zu Beginn dieser Woche verunsichert, so Dr. Frank Wohlgemuth, CIIA, von der National-Bank AG.Schienen bislang die Proteste vereinzelt und lokal begrenzt zu sein, wurden nunmehr in vielen großen chinesischen Städten Proteste beobachtet, so die Analysten der National-Bank AG. Es zeige sich, dass die sehr strenge Zero-Covid Policy dauerhaft nur sehr schwer von der Regierung durchgehalten werden könne. Viele Investoren an den Aktienmärkten seien ohnehin der Meinung, dass die chinesische Führung ihre diesbezügliche Politik aufweichen werde, allein schon, um der Wirtschaft Chinas wichtige - dringend benötigte - Wachstumsimpulse zu verleihen.