Zu Beginn der vergangenen Woche kam kurzzeitig Schwung auf am Aktienmarkt. Doch es gab keine wirklich neuen Themen mit Stützungspotenzial, so die Analysten der DekaBank.Die Inflation dürfte noch bis weit ins Jahr 2023 hinein viel zu hoch bleiben, wenngleich es erste Anzeichen dafür gebe, dass das Inflationsfeuer inzwischen weniger Nahrung erhalte. Die viel zitierten Lieferkettenprobleme in der Weltwirtschaft würden kontinuierlich weniger. Die Transportkosten seien bereits wieder deutlich gefallen. Das Gleiche gelte auch für den Rohölpreis sowie für andere Rohstoffpreise. All das habe zur Folge, dass der Preisdruck auf den Vorstufen der Verbraucherpreise nachlasse.Selbst die Erdgaspreise hätten zuletzt im Primärhandel nachgegeben. Das könne angesichts der Versorgungsunsicherheit in den kommenden Monaten aber schnell wieder drehen. Die ersten Verbrauchsdaten der privaten Haushalte in der gerade begonnenen Heizsaison würden noch keine Einsparungen ausweisen. Es werde stark von Temperaturen der kommenden Wochen abhängen, wie hoch der Gas- und Strom-Verbrauch ausfallen werde. Es werde also noch eine ganze Weile dauern, bis an den Aktienmärkten Entwarnung gegeben werden könne, und bis dahin würden auch größere Kursschwankungen weiter an der Tagesordnung bleiben.