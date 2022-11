Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger konzentrieren sich auf die Corona-Lage in China und das FOMC-Sitzungsprotokoll, so Maximilian Wienke, CFTe, Marktanalyst bei XTB.EURUSD erhole sich am Dienstag um 0,32% und versuche, einen Teil des Wochenverlusts auszugleichen - dieser habe sich zwischenzeitlich auf 1% belaufen. Gegenüber dem Hoch der Vorwoche habe das Paar sogar um 2,4% nachgegeben. In der vergangenen Woche habe der Kurs kurz vor der psychologischen 1,05er-Marke sowie der leicht darüber liegenden 50-Wochen-Linie gedreht - das Paar sei auf den höchsten Stand seit fast fünf Monaten gestiegen. EURUSD falle seit drei Handelstagen in Folge und habe gestern die Unterstützung bei 1,0271 durchbrochen. Im 4-Stundenchart sei auch der SMA50 unterschritten worden. Beide Marken würden jetzt als Widerstand dienen.Der DE30 steuere am Dienstag auf das Hoch der Vorwoche bei 14.473 Punkten zu. Der Dip, der vorbörslich zu beobachten gewesen sei, sei von den Bullen als kurzfristige Kaufgelegenheit gesehen worden. Ein Ausbruch nach oben würde den Aufwärtstrend bestätigen. Das nächste wichtige Kursziel auf der Oberseite wäre das Juni-Hoch bei 14.707 Punkten. Sollte es wiederum zu einer kurzfristigen Topbildung kommen, könnte der Index stärker fallen. Um den Trend aufrechtzuerhalten, müsse vor allem die Unterstützung bei 14.162 Punkten verteidigt werden - der Abstand betrage rund 300 Punkte. Erst ein Bruch darunter würde signalisieren, dass die Bären die Kontrolle übernehmen würden. (22.11.2022/ac/a/m)