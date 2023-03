Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche leicht um 0,1% konsolidiert. Er habe bei 31.862 Punkten geschlossen. Schwach seien erneut kleinere Unternehmen gewesen, so habe der Russell 2000 2,6% verloreb, während Technologie, insbesondere die Megacaps, gefragt gewesen sei, wie ein Plus im NASDAQ Composite von 4,4% verdeutliche. Im Zentrum des Marktgeschehens habe jedoch erneut der Finanzsektor gestanden, der trotz Stabilisierungsversuchen der US-Notenbank durch weitreichende Zusagen unter Druck gewesen sei. Regionalbanken hätten 14,3% verloren. Insgesamt gesehen habe sich der Dow Jones in der Vorwoche weit besser gehalten, als die Analysten das erwartet hätten. Sie hätten mit einem Washout gerechnet, stattdessen hätten großkapitalisierte Technologie-Werte den Markt oben gehalten.



Aktuell notiere der Dow Jones Futures ca. 1% im Minus, was auf einen schwachen Start hindeute und einen Test der Verlaufstiefs der Vorwoche bei 31.425 Punkten. Das Verlaufshoch von Ende Juni 2022 bei 31.544 Punkten könnte also heute reißen. Die Analysten seien jedoch optimistischer geworden und würde zumindest Stabilisierungsversuche in dieser Woche für wahrscheinlich halten, da die US-Aktienmärkte unter der Oberfläche weit schwächer gewesen seien als die Indices dies widerspiegeln würden. Dies sorge für einen weitgehend ausgewaschenen Markt und eröffne Chancen. Aus unserer Sicht sollten wir diese Woche die beste Einstiegschance seit Ende September 2022 sehen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Inwieweit schlechte Nachrichten von US-Banken die aktuell attraktive Markttechnik noch überkompensieren könnten, sei schwierig zu beurteilen. Die Volatilität habe noch Luft nach oben, insofern könnte man auch noch eine letzte Übertreibung nach unten sehen. Unser Worst Case Szenario wäre ein Test des Bereichs von 30.296 Punkten, dem wir aber nur eine geringe Wahrscheinlichkeit zusprechen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Spätestens dann sollten Marktteilnehmer an einen Positionsaufbau denken.



Am 2. März habe man beim Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) mit 130,35%-Punkten sein bisheriges Kontrakttief gesehen. Was danach gekommen sei, hätten wohl nur wenige selbst erlebt. Der Bund-Future sei bis heute Morgen um rund 900 Bp angestiegen, auf nunmehr 139,48%-Punkte. Mit der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS stünden die Zeichen am Finanzmarkt auf Risikoflucht. Das Problem sei nun, dass die Zentralbanken vertrauen schaffen müssten, ohne dass sie dabei eine Botschaft der Besorgnis verkünden würden. Ein schwieriger Spagat. 10-jährige Bunds würden erstmals seit langem wieder unter der 2%-Marke rentieren. Solange sich der Nebel um die Bankenkrise nicht lichte, würden die Analysten dem Bund-Future weiteres Aufwärtspotenzial zubilligen.



Ob wir nun die Finanzkrise 2.0 sehen, wissen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank nicht. Fakt scheine zu sein, dass in den Büchern der Großbanken mehr Risiken schlummern würden, als die Analysten es bis vor kurzem gedacht hätten. Solange die Vertrauenskrise bestehe, würden die Kurse an den Aktienmärkten fallen und die Renditen bei den Anleihen ebenfalls. Aktuell sollten nur sehr risikobewusste Anleger an einen Positionsaufbau bei Aktien denken. Ansonsten bleibe Cash King. (20.03.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nach den Ereignissen der letzten Tage werden sich viele Fragen, ob wir schon die Finanzkrise 2.0 erleben, die es aber nach Auskunft der Politiker und Notenbanker gar nicht geben kann! Nun, wir werden sehen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX habe seit seinem Hoch vom 7. März fast 1.000 Punkte eingebüßt und sei am Freitag bei 14.768 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Future würden weiteren Abgabedruck implizieren. Die Unterstützung in Form der 100-Tage-Linie bei 14.681 Punkten dürfte in der Eröffnung getestet und wahrscheinlich den Abwärtsdruck nicht Stand halten können. Wie weit sich die Verkaufswelle noch ausbreiten werde, hänge von den Geschehnissen der nächsten Tage ab. Sollte der DAX länger unter der Marke von 14.720 Punkten verharren, dürfte man rasch Kurse bis in den Bereich 14.375/13.791 Punkten sehen, d.h. es bestehe dann weiterer Korrekturbedarf von rund 1.000 Punkten! Erst oberhalb von 15.150 Punkten dürfte sich das Chartbild erneut aufhellen. EURO STOXX 50 habe am Freitag mit 4.065 Punkten und verlor auf Wochensicht 3,88% geschlossen. Seit dem Jahreshoch vom 6. März gehe es mit den Kursen beständig bergab. Neben den bekannten Belastungsfaktoren komme nun eine Bankenkrise hinzu, deren bisheriger Höhepunkt die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS in der Schweiz darstelle. Allein dass es so weit gekommen sei, lasse tief blicken. Jahrelang hätten die Banken rund um den Globus unter den negativen Zinsen gelitten. Kaum drehe sich das Bild, gerate eine Bank nach der anderen in Schieflage. Die Beteuerung aus der Politik, die Banken seien seit der Finanzkrise 2008 gegen solche Ereignisse gewappnet, seien kaum mehr wert als das Papier, auf dem dies gedruckt worden sei. Nach den jüngsten Verlusten habe der EURO STOXX 50 Index an der 100-Tage-Linie gehalten. Allerdings würden die Future-Kurse weiter fallende Kurse in der Kasse implizieren. Ein Rutsch unter die Marke von 4.000 Punkten scheine so gut wie sicher. Nächste Haltemarke stelle das 38,2% Fibonacci-Retracement bei 3.914 Punkten dar. Auf der Oberseite gelte es die Marke von 4.071 Punkten zu überwinden, um einen erneuten Anlauf in Richtung dem vorgenannten Jahreshoch unternehmen zu können.