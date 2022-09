Bildnachweis: Pixabay, 720612, Counselling

15 Prozent kümmern sich überhaupt nicht um ihre Finanzen

Über 70 Prozent legen ihre Finanzunterlagen ordentlich ab

Dem stehen immerhin 72 Prozent der Umfrageteilnehmer gegenüber, die Auszüge, Belege und Co wohlgeordnet aufbewahren. 52 Prozent setzen dabei nach wie vor auf physische Ordner, während bereits 19 Prozent ihre Unterlagen digital am Computer verwalten – das ist jeder Fünfte.



Elf Prozent der Befragten nehmen für die Aufbereitung und Verwaltung ihrer Finanzunterlagen professionelle Hilfe in Form von Finanz- oder Steuerberaterinnen und -beratern in Anspruch.



Befragt wurden 1.002 Personen, der Befragungszeitraum lag zwischen dem 14.03. und 16.03.2022. Die Ergebnisse der Studie wurden gewichtet und sind für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentativ.



Bei jungen Anlegern im Trend: Die ordentliche Depotverwaltung via Smartphone

Die ordentliche Ablage von Finanzunterlagen regelt sich durch die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft nach und nach von selbst, besonders bei der jungen Generation.



Finanzdienstleister wie die tecis Finanzdienstleistungen AG haben schon seit längerem erkannt, wie wichtig diese Zielgruppe der 18- bis 39-Jährigen fürs zukünftige Neugeschäft ist. Denn die Generation Z will nicht nur ihr Girokonto übersichtlich mit dem Smartphone verwalten und via App an der Supermarktkasse bezahlen, sondern auch digital in Aktien und Fonds investieren.



Der Grund: Um in Zeiten niedriger Zinsen überhaupt noch eine Rendite zu erwirtschaften, finden gerade diese jungen Verbraucher im Gegensatz zu älteren Generationen zunehmend den Weg aufs Börsenparkett.



Deshalb hat tecis eine kostenlose App entwickelt, mit der die jungen Nutzer ihre Online-Depots gut organisiert bündeln und verwalten können. Zusätzlich versetzt sie die Applikation in die Lage, ihre Versicherungspolicen digital zu archivieren. Außerdem ist es möglich, über die App Zugriff auf Konten mehrerer Banken gleichzeitig zu haben. tecis arbeitet dafür laut eigenen Angaben mit über 3.000 Geldinstituten zusammen. (08.09.2022/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Eine Umfrage bringt es an den Tag: Bei fast jedem vierten Verbraucher ist bei der Ablage von Finanzdokumenten noch Luft nach oben. Eigentlich schade, denn eine ordentliche Finanzablage hilft, Sparpotenziale zu entdecken.Zudem sorgen Finanz-Apps besonders bei der jungen Generation von Sparern und Investoren für mehr Übersicht, wenn es um die eigenen Aktiendepots, Konten und Versicherungen geht.Die unlängst erschienene Studie des digitalen Versicherungsmanagers Clark in Zusammenarbeit mit YouGov zeigt, dass bei vielen Deutschen Chaos herrscht, wenn es um die ordentliche Ablage von Finanzunterlagen aller Art geht. 24 Prozent der in der Studie Befragten geben darin an, dass ihre Ablage in Bezug auf Depots, Konten und Steuern sehr ungeordnet ist.Dadurch verschenken sie Einsparpotenziale, denn: Wer seine Unterlagen ordentlich ablegt, kann schneller Vergleiche anstellen und in günstigere Tarife wechseln, zum Beispiel bei Versicherungen. Auch bei Finanzprodukten zur privaten Altersvorsorge lässt sich sparen. Wer etwa in eine Rürup-Versicherung wechselt, kann unter Umständen bis zu 92 Prozent der Höchstbeträge von der Steuer absetzen.