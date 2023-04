Wien (www.aktiencheck.de) - Bergab ging es am Freitag mit den Aktien von Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK, Ticker-Symbol: AOMD, EN Paris: ALO, Nasdaq OTC-Symbol: AOMFF), so die Analysten der Raiffeien Bank International AG.



Die Papiere des französischen Eisenbahnbauers hätten rund 3% an Wert verloren. Finanzchef Laurent Martinez verlasse das Unternehmen, um ab dem 01.09. die Rolle des CFO beim Telekommunikations-Konzern Orange (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) zu übernehmen.



Keine gute Nachrichten habe es auch für die Aktionäre von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) gegeben. Neu entdeckte Probleme im Zusammenhang mit den Rümpfen des Mittelstreckenjets 737-Max hätten die Aktien des US-Flugzeugbauers 5,6% absacken lassen. (17.04.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Boeing



