Capital One und Discover Financial seien zwei der größten Kreditkartenanbieter neben JP Morgan und der Citigroup. Capital One sei stark bei Autokrediten engagiert, während Discover eher im Bereich der Konsumentenfinanzierung und Whitelabel-Karten vorne mit dabei sei. Discover dürfte für Capital One vor allem aber aus einem Grund attraktiv sein.



Im Gegensatz zu vielen anderen kleineren und mittelgroßen Kreditkartenanbietern habe Discover ein eigenes Zahlungsnetzwerk und konkurriere daher mit den Branchengrößen Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) und MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602). Der Plan hinter der Übernahme dürfte daher die Attacke auf die Branchenführer sein.



Capital One selbst habe ebenfalls eine Besonderheit. Einer der Ankeraktionäre mit 3,3 Prozent aller Anteile sei Warren Buffett über seine Holding Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026/ WKN A0YJQ2). Er sei Mitte letzten Jahres nach der Regionalbankenkrise in den USA bei dem Konzern eingestiegen. Die Aktie habe seit den letzten Tiefstständen vom November mehr als 50 Prozent zugelegt.



Langfristig mache die Übernahme absolut Sinn. Die Fantasie hinter dem Deal sei, dass ein dritter großer Kreditkartenanbieter mit eigenem Zahlungsnetzwerk neben Visa und MasterCard entstehen könnte.



Nach der steilen Rally der letzten Monate habe die Meldung einer geplanten Übernahme gestern für einen Kursrutsch gesorgt. Das sei indes kein Beinbruch und tue dem Chart gut. Die Aktie sei eine laufende Empfehlung. Spekulativ-orientierte Anleger könnten den Kursrückgang zum Einstieg nutzen und eine Position aufbauen. Der Stopp sollte bei 100,00 Euro gesetzt werden. (20.02.2024/ac/a/m)







