Der Euro sei unterdessen auf den niedrigsten Stand zum Euro seit 2002 und am Freitag fast auf die Parität zum US-Dollar gefallen. Zum Schweizer Franken habe der Euro in der letzten Woche bereits die Parität nach unten durschlagen und sei auf 0,9880 Franken je Euro gefallen. Es sei wahrscheinlich, dass sich die Stärke des US-Dollars und die Talfahrt des Euros so lange fortsetzen werde, wie die FED an ihrem aktuellen Plan festhalte. Sobald die FED von ihrem Weg abweiche, was bei einem Wechselkurs von 0,90 US-Dollar je Euro sein könnte, werde es eine große Trendwende geben, weshalb man Währungsabsicherungen bei 0,90 US-Dollar je Euro auflösen sollte. Bei einem weiteren Einbruch des Euros werde sich der Goldpreis in Euro stark halten und nur noch wenig fallen oder sogar wieder leicht steigen, während sich der Goldpreis in US-Dollar noch einige Monate schwach zeigen könnte. Investoren im Euroraum sollten daher immer auf den Goldpreis in Euro achten, der wahrscheinlich nicht mehr weit fallen werde.



Der Silberpreis, der bereits in den Vorwochen stark gefallen sei, habe seine Talfahrt in der letzten Woche fortgesetzt und sei auf 18,90 US-Dollar gefallen. Blaschzoks Korrekturziele bei 1.680 US-Dollar für Gold und 18 US-Dollar für Silber seien damit bereits fast erreicht worden, wobei das Tief und eine zumindest kurzfristige Trendwende nun nah sein dürften. Ein Überschießen in einer Verkaufspanik bis in den Bereich von 16 US-Dollar sollte für aggressive Käufe genutzt werden. Das Sentiment für Silber und Platin sei bereits sehr bärisch, wie die neuesten Daten der US-Terminmarktaufsicht vom Freitag zeigen würden, wogegen die Goldbullen an ihren Long-Positionen festhalten würden.



Die am Freitagnachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten seien besser ausgefallen als es allgemein am Markt erwartet worden sei. Mit 372 Tsd. neu geschaffener Stellen außerhalb der Landwirtschaft sei der Marktkonsens von 250 Tsd. deutlich übertroffen worden. Die Arbeitslosenquote sei unverändert bei 3,6% geblieben. Diese guten Arbeitsmarktdaten würden der US-Notenbank weiterhin grünes Licht für ihren restriktiven Pfad geben, den sie eingeschlagen habe. Es sei möglich, dass die Notenbank erst dann von ihrem Weg abweichen werde, wenn die Arbeitslosigkeit in den USA aufgrund der Rezession, die real längst da sei, ansteigen werde. Arbeitslosenzahlen seien jedoch ein nachlaufender Indikator und so bleibe die Befürchtung, dass wir erst noch eine mehrmonatige Bodenbildungsphase am Goldmarkt mit Streckfolter durchleben müssten.



Auch das Lohnniveau habe sich mit einem Wachstum der Stundenlöhne von 5,1% zum Vorjahr stärker gehalten als es erwartet worden sei, was ebenfalls ein Faktor sei, der die FED an ihrer restriktiven Geldpolitik festhalten lasse. Egal wie die kurzfristigen Aussichten auch sein mögen, die längst eingepreist seien, die US-Geldmenge bzw. die US-Notenbankbilanz sei bisher nur leicht auf 8,9 Billionen US-Dollar gesunken. Seit März 2020 sei sie mehr als verdoppelt worden, was letztlich der entscheidende Faktor sei, weshalb der Goldpreis auch künftig weiter ansteigen werde. Der US-Notenbank sei es in der Vergangenheit nie gelungen, nachhaltig die vorhergegangenen geldpolitischen Eingriffe wieder zurückzuführen. Dies werde ihr in diesem Umfeld einer großen Zinswende schon zweimal nicht möglich sein, weshalb es nur eine Frage der Zeit sei, bevor man mit dem weiteren Schaffen von Geld aus dem Nichts wieder für eine neue Goldhausse sorgen werde.



Der HUI-Goldminenindex sei mittlerweile auf 216 Punkte gefallen, womit der langfristige Aufwärtstrend bei 180 Punkten bereits sehr nahegekommen sei. Blaschzock erwarte, dass diese Korrektur spätestens an diesem Aufwärtstrend ein Ende finden werde. Historisch im Vergleich zum Goldpreis, zur Inflationsrate und zur Geldmengenausweitung seien die Minen auf dem aktuellen Niveau historisch günstig und würden eine gute antizyklische Kaufchance bieten. Es sei erstaunlich, dass der HUI-Goldminenindex gerade bei einem Drittel des Hochs von 2011 notiere, während der Goldpreis aktuell wieder auf dem gleichen Niveau handele. Hier gebe es viel Aufholpotenzial und wie in den siebziger Jahren, erwarte Blaschzock eine Rally mit einer Vervielfachung der Notierungen, sobald die Notenbanken wieder mit dem Drucken von Geld auf die nächste Rezession, die real längst da sei, reagieren würden. (12.07.2022/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis fiel in der vergangenen Handelswoche unter die wichtige Unterstützung bei 1.800 US-Dollar, was einen starken Abverkauf auf 1.732 US-Dollar nach sich zog, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Zinsanhebungen und eine vergleichsweise restriktive Geldpolitik im Vergleich zum Rest der Welt würden dafür sorgen, dass der US-Dollar auf den höchsten Stand seit 2002 habe ansteigen können, wodurch es unverminderten Verkaufsdruck bei Gold gebe. Am Mittwoch habe das Protokoll der letzten Notenbanksitzung gezeigt, dass sich die FED-Mitglieder um die "verfestigte" Inflation sorgen würden und man eine weitere Zinsanhebung um 50 bis 75 Basispunkte im Juli für angebracht halte.Solange dieses Umfeld anhalte, dürfte es der Goldpreis schwierig haben wieder zu neuen Höhen aufzubrechen. Doch seien die künftigen Zinsanhebungen bereits eingepreist und das Korrekturtief des Goldpreises dürfte nun in greifbare Nähe rücken. Sollte die US-Notenbank in den nächsten Monaten andeuten, dass sie von ihrem angekündigten geldpolitischen Pfad abweichen werde, um die Konjunktur zu stützen, dann dürfte der Goldpreis aus dem Stand schnell wieder um einige Hundert Dollar nach oben springen.