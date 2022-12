Filecoin sei eine große Blockchain-Plattform, die mit dem Cloud-Markt der dominierenden Plattformen von Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Google konkurrieren wolle, indem sie eine dezentrale Datenspeicherung ermögliche. Anstatt sich auf riesige, zentralisierte Speicherserver auf der ganzen Welt zu verlassen, ermögliche Filecoin jedem, der freien Speicherplatz habe, seine freie Bandbreite zu verkaufen. Jeder, der ein Smartphone, einen Laptop oder einen Heimdatenserver besitze, könne dem Netzwerk Speicherplatz zur Verfügung stellen und erhalte dafür FIL-Kryptos. Andere Projekte, die die Cloud-Industrie revolutionieren möchten, seien Storj, Arweave und Siacoin. Alle von ihnen hätten in letzter Zeit einen dynamischen Rückgang erlebt: Fast 5,7 Millionen Dollar der Long-Positionen von FIL seien am 16. Dezember liquidiert worden.



Auf der Nachfrageseite gebe es Bedenken, ob Menschen und Unternehmen angesichts der Tatsache, dass das Cloud-Geschäft von Amazon, Microsoft und Google sehr gut laufe, noch Bedarf an einer neuen dezentralen Speicherplattform hätten. Händler könnten die Nützlichkeit von dezentralen Datenspeicherprotokollen mit riesiger und wachsender Kapazität infrage stellen, weil es noch nicht genug Nachfrage gebe, um sie optimal zu nutzen.



Nach Angaben von Filecoin verfüge die Speicherplattform über eine Kapazität von 17,6 Millionen Terabyte. Es sei unklar, wie viele dieser Daten von den Kunden genutzt würden. Ein Unternehmen, das die Kryptowährung von Filecoin nutze, sei OpenSea, ein NFT-Riese, der auf der Ethereum-Blockchain aufbaue. Es würde wahrscheinlich einen starken Anstieg der Nachfrage nach NFT-Tokens erfordern, um die Nützlichkeit des Netzwerks zu erneuern. Bei OpenSea sei das monatliche Handelsvolumen von etwa 4,8 Milliarden Dollar zu Beginn des Jahres auf 159 Millionen Dollar gesunken. Das sei ein Rückgang von etwa 97% und spiegele das Ausmaß des Filecoin-Rückgangs von 236 Dollar auf heute nur noch 3 Dollar fast perfekt wider.



