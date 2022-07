Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

40,40 EUR +3,11% (07.07.2022, 12:17)



XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

40,44 EUR +3,43% (07.07.2022, 12:02)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (07.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) blickt angesichts hoher Kosten, verunsicherter Verbraucher und eines hohen Corona-Krankenstandes in der Belegschaft pessimistischer ins laufende Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Statt einer bislang in Aussicht gestellten spürbaren Margenverbesserung und einem zehnprozentigen Umsatzplus erwarte das Unternehmen nun ein deutlich langsameres Wachstum auf etwa 1,8 (Vorjahr: 1,68) Mrd. Euro Umsatz sowie einen Rückgang des Vorsteuerergebnisses auf gut 190 (209,7) Mio. Euro.Der Vorstand betrachte das aktuelle Marktumfeld "mit Sorge", habe es geheißen. "Der andauernde Krieg in der Ukraine, das anhaltend hohe Inflationsniveau und steigende Zinsen belasten das Konsumklima, treiben die Kosteninflation. Gleichzeitig hält die Coronavirus-Pandemie an. In diesem Umfeld erwarten wir für das Gesamtjahr eine Entwicklung, die dem in unserem Geschäftsbericht kommunizierten, pessimistischen Szenario entspricht."Anleger seien von der Nachricht völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden. Denn nachdem Fielmann seine Prognose im April veröffentlicht habe, hätten Analysten diese noch als "konservativ" bezeichnet. Entsprechend heftig ausgefallen sei die Reaktion: Die Aktie sei auf Wochensicht um mehr als 17 Prozent auf aktuell 39,32 Euro eingebrochen und stehe damit so tief wie seit 2013 nicht mehr. Besonderes Augenmerk dürften Anleger daher nun auf die Hauptversammlung nächste Woche legen. Dann will Fielmann über strategische Initiativen informieren, mit denen das langfristige Ziel einer Vorsteuermarge von mindestens 16 Prozent erreicht werden soll, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2022)Börsenplätze Fielmann-Aktie: