Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (07.03.2024/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Weiter auf Wachstumskurs - AktienanalyseDie Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist 2023 trotz gedämpfter Konsumstimmung kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Dank guter Geschäfte in den Bestandsmärkten und Zukäufen sei der Umsatz um zwölf Prozent auf 1,97 Mrd. Euro gestiegen, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen mitgeteilt habe. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich nach ersten Berechnungen um gut ein Fünftel auf 410 Mio. Euro erhöht. Vor Steuern sei der Gewinn um 20 Prozent auf 193 Mio. Euro gestiegen.Die positive Ergebnisentwicklung habe Fielmann mit einem gestiegenen Absatz teurerer Gleitsichtbrillen, dem laufenden Sparprogramm sowie geringeren Marketingkosten begründet. Die Aktionäre sollten mit einer um 25 Cent auf 1,00 Euro angehobenen Dividende an den Zuwächsen beteiligt werden. Auch für 2024 schlage das Management positive Töne an. Zwar seien im vierten Quartal 2023 und Anfang 2024 die meisten Märkte von einer verhaltenen Konsumstimmung geprägt gewesen, angesichts der im Vorjahr erreichten Marktanteilsgewinne habe sich der Vorstand jedoch zuversichtlich geäußert, seine Marktposition weiter ausbauen zu können. "Zusätzliche Wachstumschancen sehen wir in Osteuropa, Spanien und den USA", habe es geheißen.Auch bei der Profitabilität sehe der Konzern dank des Kostensparprogramms weiter Luft nach oben. Was das konkret heiße, würden die Aktionäre in ein paar Wochen erfahren. Die präzise Prognose solle im April veröffentlicht werden. (Ausgabe 09/2024)