XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

36,56 EUR -0,54% (06.03.2023, 16:29)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



NASDAQ OTC-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (06.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) unter die Lupe.Tiefer Sturz eines deutschen Nebenwerte-Stars! Der Fielmann-Kurs habe sich vom Hoch halbiert. Seit dem Tief im Oktober 2022 habe sich die Aktie zwar etwas erholt, notiere mit einem Kurs von knapp über 36 Euro jedoch derzeit lediglich auf dem Niveau vom Dezember 2012. Dabei habe Fielmann lange Jahre als verlässliche Bank in Sachen Wachstum und Dividende gegolten.Seit Ende Februar sei definitiv klar: Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr werde Fielmann die Dividende kürzen und zwar überraschend deutlich. 0,75 Euro je Aktie - und damit gerade mal die Hälfte - solle es im Vergleich zum Vorjahr für Anleger geben. Damit würde Fielmann immerhin noch 60% seines Gewinns ausschütten. Das restliche Geld solle in Investitionen und Übernahmen fließen.Ohne sichtbaren operativen Turnaround hin zu stärkerem Wachstum dränge sich ein Kauf der Fielmann-Aktie nicht auf. Die immer noch recht ambitionierte Bewertung wirke angesichts der seit einiger Zeit andauernden Schwächephase kaum gerechtfertigt. Charttechnisch stünden die Zeichen aber auf Bodenbildung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2023)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:36,54 EUR -0,76% (06.03.2023, 16:48)