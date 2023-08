XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (24.08.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fielmann habe sehr gutes 1. Halbjahr gemeldet, so der Aktienprofi. Man sei zweistellig gewachsen. Der Umsatz sei nämlich um 13,6% gestiegen. Hervorzuheben sei die sehr gute Entwicklung im Online-Handel. Der E-Commerce sei um mehr als 20% gewachsen. Stark gewachsen sei auch das internationale Geschäft. Vielleicht reicht das aus, damit die Fielmann-Aktie heute in Schwung kommt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.08.2023)