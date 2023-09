Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

43,24 EUR -0,73% (07.09.2023, 11:48)



XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

43,26 EUR -0,69% (07.09.2023, 11:46)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



NASDAQ OTC-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (07.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Die Optikerkette traut sich nach jüngsten Zukäufen mehr Umsatz zu - AktienanalyseDie Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) hat nach Abschluss der Übernahme des US-Konkurrenten SVS Vision seine Prognose angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Außenumsatz dürfte 2023 bei rund 2,3 Mrd. Euro liegen und damit 13 Prozent über dem Vorjahr, habe das Unternehmen mitgeteilt. Zuvor sei ein Plus von maximal zehn Prozent in Aussicht gestellt worden. Der Konzernumsatz solle im gleichen Maße auf etwa zwei Mrd. Euro steigen. Beim operativen Ergebnis werde der Beitrag des US-Geschäfts im laufenden Jahr aufgrund der Akquisitionskosten allerdings noch vernachlässigbar sein, habe Fielmann erklärt.Für das operative Ergebnis (EBITDA) erwarte der Konzern eine Steigerung um 18 Prozent auf rund 400 Mio. Euro, was im oberen Bereich der bisherigen Prognose eines Wachstums von 9 bis 21 Prozent liege. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) solle ebenfalls um 18 Prozent auf über 190 Mio. Euro steigen. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr seien der Außenumsatz um 13,6 Prozent auf 1,13 Mrd. Euro, das EBITDA um 21,5 Prozent auf 208 Mio. Euro und das EBT um 21,4 Prozent auf 108 Mio. Euro geklettert.Die Nachrichten seien am Parkett gut angekommen. Die Aktien hätten zulegen können, seien im Wochenverlauf dann aber wieder mit dem Gesamtmarkt abgerutscht. Ohnehin sei laut Bankenanalysten nach der Erholung seit Oktober nicht mehr allzu viel drin. Im Schnitt würden sie ein Kurspotenzial von knapp neun Prozent in den kommenden zwölf Monaten sehen. (Ausgabe 35/2023)Börsenplätze Fielmann-Aktie: