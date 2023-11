XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (16.11.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Gute Nachrichten - AktienanalyseDie Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) hat ihr zweistelliges Wachstum im dritten Quartal fortgesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzernumsatz sei um 13,8 Prozent auf 526 Mio. Euro gestiegen. "Angesichts der Rezession in Deutschland und der europaweit rückläufigen Konsumstimmung im dritten Quartal 2023 kaufen Kunden dort, wo sie garantierte Qualität und Service zu günstigen Preisen erhalten", habe der Konzern den Umsatzsprung begründet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe dank Kosteneinsparungen sogar um mehr als ein Drittel auf 130 Mio. Euro zugelegt. Vor Steuern habe Fielmann 65 Mio. Euro verdient - und damit ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum.Die Hamburger Optikerkette sehe sich damit auf einem guten Weg, die im September angesichts des Abschlusses zweier Übernahmen in den USA erhöhte Jahresprognose zu erreichen. So sollten Außenumsatz und Konzernumsatz jeweils um etwa 13 Prozent auf rund 2,3 bzw. 2,0 Mrd. Euro zulegen. Beim EBITDA und Vorsteuerergebnis werde ein Anstieg um je 18 Prozent auf 400 bzw. 190 Mio. Euro erwartet. Gute Nachrichten, hätten nicht nur die Analysten gefunden. Auch Anleger hätten positiv reagiert. Die Fielmann-Aktie habe kräftig zulegen können. Die nach der mehrmonatigen Konsolidierung gestartete Bodenbildung im Bereich um 40 Euro nimmt damit immer deutlicher Konturen an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2023)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:46,04 EUR +0,13% (16.11.2023, 11:59)