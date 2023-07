Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

47,70 EUR -2,13% (20.07.2023, 14:46)



XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

47,78 EUR -1,97% (20.07.2023, 14:58)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



NASDAQ OTC-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (20.07.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Gute Nachrichten - AktienanalyseDie Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) hat dank Kostensenkungen überraschend viel verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Basis vorläufiger Zahlen sei der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 13 Prozent auf 966 Mio. Euro gestiegen. Davon seien 207 Mio. Euro als EBITDA hängengeblieben, 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Die operative Marge habe sich somit um einen Prozentpunkt auf 21 Prozent verbessert. Das Vorsteuerergebnis (EBT) habe sich ebenfalls um 21 Prozent auf 108 Mio. Euro erhöht. Die Erwartungen seien damit deutlich übertroffen worden. Das Management sehe den Konzern daher auf gutem Weg, seine Ziele für das laufende Jahr zu erreichen. Diese sähen ein Umsatzplus von sieben bis neun Prozent sowie einen Anstieg des EBITDA in einer breiten Spanne zwischen neun und 21 Prozent vor.Gute Nachrichten, hätten auch Analysten wie Volker Bosse von der Baader Bank gefunden. Die Optikerkette habe starke Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt, so der Experte. Er sehe das Unternehmen nach den ersten sechs Monaten mit Blick auf das Gesamtjahr nun über Plan - und habe daher seine Kaufempfehlung mit Kursziel 58 (aktuell: 48,47) Euro bekräftigt.An der Börse sei die Reaktion auf die Vorab-Zahlen deutlich verhaltener ausgefallen. Offenbar brauche es nach der kräftigen Erholung ausgehend vom Mehrjahrestief im Oktober 2022 bei 27,56 Euro etwas mehr, um neue Käufer anzulocken. Damit deutet sich eine Fortsetzung der seit Mai laufenden Seitwärtsbewegung zwischen rund 46 und 50 Euro an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2023)Börsenplätze Fielmann-Aktie: