unter folgendem Link.



Börsenplätze Fielmann-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

44,00 EUR -1,65% (25.08.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

44,10 EUR -1,56% (25.08.2023, 17:35)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



NASDAQ OTC-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (27.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe das Hamburger Unternehmen "zweistelliges Wachstum" im ersten Halbjahr bestätigt. E-Commerce sei um 28,% gewachsen, der Umsatz im Ausland 21,5%. Trotzdem sei die Fielmann-Aktie ab Donnerstag etwas unter Druck geraten und habe in der Spitze rund 5% verloren. Daran habe am Freitag auch eine positive Analysteneinschätzung von AlsterResearch nichts ändern können. Das Analysehaus empfehle die Fielmann-Aktie mit Kursziel 60 Euro zum Kauf.Gute Zahlen, aber Prognose nur bestätigt. Dazu ein eher konservativer Ausblick auf den zu erwartenden Effekt durch die Zukäufe. Da sei eine Fortsetzung der Korrektur nach dem Lauf seit vergangenem Herbst nicht überraschend, nachdem die Filemann-Aktie am Donnerstag zunächst noch zugelegt habe. Zumal auch der SDAX insgesamt ab Donnerstagvormittag bis Freitagabend etwas abgegeben habe. Es gelte für die Fielmann-Aktie weiterhin die Einschätzung aus dem Mai und Juni, wonach sich ein Neueinstieg charttechnisch nicht aufdränge, langfristig orientierte Investoren jedoch investiert bleiben könnten. Der (operative) Trend gehe bei Fielmann in die richtige Richtung. "Der Aktionär" sehe aber derzeit kein besonderes Outperformance-Potenzial, dementsprechend sei Fielmann keine laufende Empfehlung, so Lars Friderich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2023)