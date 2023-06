XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

50,25 EUR +0,30% (15.06.2023, 10:37)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



NASDAQ OTC-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (15.06.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Expansion in Nordamerika - AktienanalyseDie Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) expandiert in den US-amerikanischen Markt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Gesellschaft kaufe dazu den US-Augenoptiker SVS Vision mit mehr als 80 Geschäften und das kanadische Unternehmen Eyevious Style mit dessen Online-Plattform Befitting. Dabei werde SVS Vision mit umgerechnet rund 105 Mio. Euro bewertet, Eyevious Style mit etwa 35 Mio. Euro - jeweils ohne Barmittel und Schulden. "Mit der Übernahme von SVS Vision und Befitting folgen wir unserer Vision 2025, im Rahmen derer wir unser Familienunternehmen digitalisieren und internationalisieren. Dies ist der erste Schritt eines langfristigen Plans, mit dem wir neu definieren, was Kunden im weltgrößten augenoptischen Markt erwarten dürfen", so CEO Marc Fielmann.An der Börse habe die Nachricht keine großen Wellen geschlagen. Auch Analysten hätten unaufgeregt reagiert. Zwar sei die US-Expansion durchaus wohlwollend aufgenommen worden. Insgesamt gesehen sei die Ankündigung der Zukäufe aber keine Überraschung, habe es geheißen. Der Umsatzbeitrag sei zudem gering. SVS Vision habe 2022 rund 100 Mio. Dollar Umsatz erwirtschaftet. Zum Vergleich: Fielmann sei auf gut zwei Mrd. Euro gekommen. Viel wichtiger werde daher weiterhin zu sehen sein, ob Fielmann den Schwung vom Jahresanfang erfolgreich ins zweite Jahresviertel mitgenommen habe - und die jüngsten Kursgewinne somit fundamental gerechtfertigt seien. (Ausgabe 23/2023)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:50,15 EUR +0,10% (15.06.2023, 11:00)