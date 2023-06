Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

46,66 EUR +0,09% (07.06.2023, 17:53)



XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

46,50 EUR -0,13% (07.06.2023, 17:35)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



NASDAQ OTC-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (07.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) unter die Lupe.Zuletzt sei es eher ruhig geworden um die deutsche Optiker-Kette geworden. Aber heute lasse Fielmann aufhorchen: Gleich zwei Übernahmen im Ausland plane das Hamburger Unternehmen. Spontan dürften Anleger da eher ans europäische Ausland denken. Doch das SDAX-Mitglied habe andere Pläne und offensichtlich eine Offensive in Nordamerika vor Augen.Als ersten Schritt "eines langfristigen Plans für mehr Kundenorientierung im weltgrößten Markt" bezeichne Fielmann die Übernahme vom SVS Vision und Eyevious Style. Die beiden Käufe seien ein wichtiger Meilenstein der Vision 2025, zu der die fortwährende Internationalisierung des Geschäfts gehöre. Außerdem melde Fielmann, das Lukas Rücker CEO für Fielmann USA werde. Er sei zuvor mehr als ein Jahrzehnt für den Brillenhersteller Luxottica tätig gewesen und habe EyeMed Vision Care zur am schnellsten wachsenden Augenversicherung entwickelt.Am 1. Mai habe "Der Aktionär" zur Fielmann-Aktie geschrieben: "Wer investiert ist, bleibt dabei. Ein Neueinstieg drängt sich nach dem Lauf der vergangenen Wochen aber nicht unmittelbar auf." Dieses Fazit habe sich als goldrichtig erwiesen. Jedenfalls habe sich seitdem nicht mehr viel getan beim Kurs, wie ein Blick auf den Chart zeige. Die heutige Meldung sei da auch erst einmal kein Gamechanger, dürfte jedoch zumindest von langfristig orientierten Investoren durchaus wohlwollend aufgenommen werden, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2023)Börsenplätze Fielmann-Aktie: