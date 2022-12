XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

35,64 EUR +2,41% (01.12.2022, 13:42)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



NASDAQ OTC-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (01.12.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Erneute Prognosesenkung - Diese Faktoren belasten die Optikerkette! AktienanalyseDie Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) hat zum zweiten Mal binnen weniger Monate ihre Ziele für das Gesamtjahr zusammengestrichen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Statt auf 190 Mio. Euro solle der Vorsteuergewinn nun auf gut 160 (Vorjahr: 209,7) Mio. Euro sinken. Der Umsatz werde bei 1,75 (Vorjahr: 1,68) Mrd. Euro erwartet, nachdem zuvor 1,8 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden seien. Zur Begründung habe der Konzern auf die hohe Inflation, den Ukraine-Krieg und die steigenden Zinsen verwiesen. Auch die Corona-Pandemie beeinflusse das Geschäft weiterhin, habe es geheißen. Dazu würden höhere Gehälter für die Mitarbeiter sowie ein ungünstiger Produktmix hin zu mehr Sonnenbrillen und Kontaktlinsen belasten.Volker Bosse von der Baader Bank bleibe grundsätzlich dennoch positiv gestimmt: Die Optikerkette habe zwar im dritten Jahresviertel schwach abgeschnitten. Dies werde aber - höchstwahrscheinlich - typisch für den gesamten Einzelhandelssektor im zweiten Halbjahr sein: Sinkende Umsätze träfen wohl auf steigende Kosten bei Material, Energie, Fracht und Personal. Derweil könnte sich im Markt für Augenoptik die Konsolidierung beschleunigen, was Fielmann die Möglichkeit zu Fusionen und Übernahmen gebe. Er rate daher weiter zum Kauf und sehe das Kursziel bei 40 (aktuell: 35,38) Euro. Deutlich skeptischer stehe sein Kollege Graham Renwick von Berenberg der Fielmann-Aktie gegenüber. Er sehe angesichts der nachlassenden Nachfrage in Europa und der sehr hohen Fixkosten auch für 2023 große Gewinnrisiken - und habe daher die Einstufung auf "Sell" belassen und den fairen Wert von 30 auf 27 Euro gesenkt. (Ausgabe 47/2022)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:35,56 EUR +1,14% (01.12.2022, 12:56)