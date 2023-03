XETRA-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (09.03.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Dividende halbiert - AktienanalyseHöhere Kosten und Investitionen haben dem Optikerkonzern Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, NASDAQ OTC-Symbol: FLMNF) im abgelaufenen Jahr einen kräftigen Gewinnrückgang beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während das Brillengeschäft trotz der Konsumflaute gut gelaufen sei und der Umsatz um fünf Prozent zugelegt habe, sei das Vorsteuerergebnis um mehr als ein Fünftel auf 160,7 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich sei ein Reingewinn von 110 Mio. Euro geblieben, knapp 24 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von seinen Expansionsplänen wolle das Unternehmen dennoch nicht abrücken - Aktionäre müssten daher eine deutliche Dividendenkürzung auf 0,75 (Vorjahr: 1,50) Euro je Aktie hinnehmen. Der Brillenhersteller wolle sich zudem stärker um die Kosten kümmern. Als Preisführer wolle die Unternehmensgruppe auch Kostenführer sein. Dazu solle das im vergangenen Jahr angekündigte Sparprogramm umgesetzt werden. Details wolle man auf der Bilanzpressekonferenz im April bekannt geben, habe es geheißen.Dass der Konzern bei den Kosten auf die Bremse trete, sei dringend notwendig und folglich eine gute Nachricht, so Volker Bosse von der Baader Bank. Die vorläufige Vorsteuermarge für 2022 sei die niedrigste seit 2001. Die Börse scheint die Meinung zu teilen: Trotz der überraschend kräftigen Dividendenkürzung verteuerte sich die Fielmann-Aktie auf Monatssicht um knapp acht Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2023)Börsenplätze Fielmann-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:38,04 EUR +0,90% (09.03.2023, 13:13)