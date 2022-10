Börse Frankfurt-Aktienkurs Ferrexpo-Aktie:

1,32 EUR -10,20% (11.10.2022, 09:11)



LSE-Aktienkurs Ferrexpo-Aktie:

117,65 GBp -7,36% (11.10.2022, 13:26)



ISIN Ferrexpo-Aktie:

GB00B1XH2C03



WKN Ferrexpo-Aktie:

A0MRG2



Ticker-Symbol Ferrexpo-Aktie:

FEX



LSE-Symbol Ferrexpo-Aktie:

FXPO



Kurzprofil Ferrexpo plc:



Ferrexpo plc (ISIN: GB00B1XH2C03, WKN: A0MRG2, Ticker-Symbol: FEX, London Stock Exchange-Symbol: FXPO) ist ein Hersteller von Eisenerzpellets. Das Unternehmen produziert, entwickelt und vermarktet sein Hauptprodukt, Eisenerzpellets, zum Verkauf an die metallurgische Industrie. Der Betrieb des Unternehmens ist vertikal integriert, vom Eisenerzabbau über die Eisenerzkonzentrat- und Pelletproduktion bis hin zur anschließenden Logistik. Es betreibt etwa zwei Bergwerke und eine Aufbereitungsanlage in der Nähe von Krementschug in der Ukraine sowie eine Beteiligung an einem Hafen in Odessa und den Vertrieb. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Schiffen, die auf den Wasserstraßen Rhein und Donau verkehren, sowie ein Seeschiff, das im internationalen Seeverkehr tätig ist. Die Mineralvorkommen des Unternehmens liegen innerhalb der magnetischen Anomalie von Krementschug und werden in den Lagerstätten Gorischne-Plawninskoje und Lavrikowskoje (GPL) sowie Jeristowskoje abgebaut. Es hat einen Kundenstamm, der Stahlwerke in Österreich, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Deutschland und anderen europäischen Staaten sowie in China, Indien, Japan, Taiwan und Südkorea beliefert. (11.10.2022/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ferrexpo: Der Betrieb nach russischen Raketenangriffen eingestellt - Die Aktie fällt um 9% - AktiennewsDie Aktien von Ferrexpo plc (ISIN: GB00B1XH2C03, WKN: A0MRG2, Ticker-Symbol: FEX, London Stock Exchange-Symbol: FXPO), einem ukrainischen Eisenerzbergbauunternehmen, das an der Londoner Börse notiert ist, fallen heute um über 9%, nachdem beschlossen wurde, den Betrieb einzustellen, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe gesagt, dass es aufgrund einer begrenzten Stromversorgung nach russischen Raketenangriffen am Montag, die unter anderem die Energieinfrastruktur beschädigt hätten, gezwungen gewesen sei, die Produktion vorübergehend einzustellen. Ferrexpo habe jedoch gesagt, dass es über eine ausreichende Menge an Produkten verfüge, um die erwarteten Verkaufsmengen zu erfüllen.Ein Blick auf den Tageschart von Ferrexpo zeige, dass der Aktienkurs heute Morgen im Bereich von 1,12 erneut die Tiefs von der September-/Oktoberwende getestet habe. Die Aktien könnten unter Druck bleiben, da Russland weiterhin Streiks gegen die ukrainische kritische Infrastruktur fortsetze und das Ausmaß des Schadens schwer zu beziffern sei. (News vom 11.10.2022)Börsenplätze Ferrexpo-Aktie: