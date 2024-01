Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (12.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Ferrari liege nach wie vor gut im Rennen. Die Margen seien im Auto-Sektor einzigartig. Und es sei zu erwarten, dass Ferrari entgegen aller Widerstände wie Rezession, Inflation et cetera auch 2024 gut abschneiden werde.Für John Murphy von der Bank of America sei Ferrari einer der Top Picks im Autosektor für 2024. Er schätze den Luxusauto-Hersteller wegen seiner Preissetzungsmacht, seiner widerstandsfähigen Leistung und dem nach wie vor konservativen Ausblick. Auch die Analysten von Barclays würden Ferrari für ihre beeindruckende Umsetzung, ihre einzigartige Ertragstransparenz und ihre starke Trennung von makroökonomischen Einflüssen schätzen.Ferrari sei einer der Hauptnutznießer der wachsenden Zahl besonders vermögender Privatpersonen. Die meisten neuen Ferrari-Modelle seien bereits ausverkauft, einschließlich des neuen Purosangue, dem SUV im Portfolio von Ferrari. Der Autobauer könne es sich sogar leisten, seinen SUV preislich weit über deren der Konkurrenz wie dem Bentley Bentayga und dem Lamborghini Urus zu platzieren.Ferrari fahre mit seinem Modell- und Preismix Bruttomargen von rund 38,0 Prozent ein. Experten würden davon ausgehen, dass die 40-Prozent-Marke schon im Jahr 2025 fallen werde.Auch die Elektrifizierung scheine Ferrari vor keine sonderlich großen Probleme zu stellen. Ganz im Gegenteil. Die Elektromodelle von Ferrari, wie zum Beispiel der SF90 Stradale, würden sogar einen Preisaufschlag im Vergleich zu den Verbrennermodellen genießen. Der Grundpreis des Stradale liege übrigens bei knackigen 430.000 Euro.Der Auftragsbestand von Ferrari reiche bis 2025. Durch einen besseren Produktmix werde der durchschnittliche Verkaufspreis weiter steigen. Die Bewertung mit einem KGV von 37 für 2024 und einem KUV von 8,7 sei sportlich, aber Qualität habe eben ihren Preis.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ferrari-Aktie: