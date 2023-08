Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

286,00 EUR -0,07% (03.08.2023, 17:13)



Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

288,10 EUR -0,31% (03.08.2023, 17:44)



NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

315,769 USD +0,70% (03.08.2023, 19:02)



ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (03.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxussportwagenbauers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Ferrari gehe nach einem ordentlichen Lauf im vergangenen Quartal von etwas mehr Gewinn im Gesamtjahr aus als bisher. Konzernchef Benedetto Vigna rechne nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 2,19 bis 2,22 Mrd. Euro, wie die Italiener am Mittwoch in Maranello mitgeteilt hätten. Bislang hätten 2,13 bis 2,18 Mrd. im Plan gestanden. Und dennoch sei der Autotitel im Anschluss an die Zahlen in die Knie gegangen.Grund: Analysten hätten bereits einen Wert am oberen Ende der neuen Spanne auf dem Zettel gehabt.In Q2 seien die Auslieferungen indes um zwei Prozent auf 3392 Autos zurückgegangen. Den Umsatz habe Ferrari dennoch um 14 Prozent auf 1,47 Mrd. Euro gesteigert. Neben einem größeren Anteil teurerer Autos hätten sich auch höhere Einnahmen aus Extraausstattungen und erhöhte Preise ausgewirkt. Zudem habe das Unternehmen mehr aus Sponsorendeals erlöst. Unter dem Strich sei der Nettogewinn um ein Drittel auf 334 Mio. Euro gestiegen.Die Ferrari-Aktie weise im laufenden Jahr indes mit 284,20 Euro immer noch ein Plus von rund 42 Prozent auf. Anfang 2019 habe der Kurs noch unter 100 Euro gelegen. Investoren würden nach wie vor die hohen Margen des italienischen Nobelherstellers schätzen, der auch in schwächeren Zeiten in aller Regel hohe Preise von den wohlhabenden Kunden fordern könne.Im Anschluss an die Zahlen habe Analystin Monica Bosio von Intesa Sanpaolo die die Ferrari-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" heruntergestuft. Ihr Kursziel laute 327,48 Dollar. Die RBC hingegen habe ihr Kursziel für das Papier des Luxusauto-Herstellers um 13 Euro auf 335 Euro angehoben. Beide jedenfalls sähen für die Ferrari-Aktie noch Luft nach oben.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät bei der Ferrari-Aktie investiert zu bleiben. Nach dem starken Run in den letzten Monaten sei eine Konsolidierung im Bereich zwischen 266 Euro und 280 Euro wahrscheinlich. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ferrari-Aktie: