Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2023 habe die Ferrari-Aktie über 40 Prozent zugelegt. Und auch 2024 werde das Papier des Luxusauto-Herstellers gut performen. Sehr gute Zahlen hätten Ferrari am Donnerstag einen Kurssprung beschert. Zudem hätten Presseberichte, wonach der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ab 2025 für den legendären Sportwagenbauer antreten könnte, für positive Unternehmensberichterstattung gesorgt.Der Luxussportwagenbauer Ferrari wolle nach einem Rekordjahr noch mehr Umsatz und Gewinn machen. Dabei baue Konzernchef Benedetto Vigna vor allem auf die vollen Auftragsbücher der Italiener. Der Manager peile mit größerer Zuversicht nun auch bei den Mittelfristzielen 2026 das obere Ende der Prognosespanne an, wie er am Donnerstag in Maranello gesagt habe. Die Aktie habe in Mailand angezogen und mehr als vier Prozent gewonnen.Im laufenden Jahr wolle Vigna vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mindestens 2,45 Milliarden Euro Gewinn machen, wenn Sondereffekte ausgeklammert würden. Analysten hätten im Schnitt mit 2,5 Milliarden Euro operativem Gewinn gerechnet.Der Umsatz solle auf über 6,4 Milliarden Euro steigen. Das wäre ein Plus von mindestens gut sieben Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr, als der Erlös um 17 Prozent auf knapp 6,0 Milliarden angezogen habe. RBC-Analyst Tom Narayan habe von einem soliden Ausblick gesprochen.Ferrari habe mit 13.663 Autos drei Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe um 29 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro zugelegt. Unter dem Strich sei der Nettogewinn um gut ein Drittel auf 1,26 Milliarden Euro gestiegen.Für John Murphy von der Bank of America sei und bleibe Ferrari einer der Top Picks im Autosektor für 2024. Er schätze den Luxusauto-Hersteller vor allem wegen seiner Preissetzungsmacht.Bullish seien in einer ersten Reaktion auf die Zahlen auch die Experte der UBS geblieben. Der Umsatz sei etwas besser als von ihr und vom Markt erwartet ausgefallen, habe Analystin Susy Tibaldi geschrieben. Dagegen habe das operative Ergebnis (EBITDA) des Sportwagenherstellers die Prognosen knapp verfehlt. Ihr Kursziel laute 413 Euro.Ferrari glänze einmal mehr mit hervorragenden Zahlen und fahre im Luxusauto-Segement in einer eigenen Liga.Die Margen seien im Auto-Sektor einzigartig. Aktuell fahre Ferrari 38,0 Prozent Bruttomarge ein. 40,0 Prozent sollten es 2025 sein. Die Bewertung mit einem KGV von 27 für 2024 und einem KUV von 9 ist sportlich, aber Qualität hat eben ihren Preis, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Ferrari-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link