Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

351,00 EUR +8,43% (01.02.2024, 16:03)



NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

379,60 USD +9,74% (01.02.2024, 15:44)



ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Luxussportwagenbauer Ferrari habe heute Mittag starke Jahresergebnisse präsentiert. Und man wolle nach einem Rekordjahr Umsatz und Gewinn weiter steigern. Dabei baue Konzernchef Benedetto Vigna vor allem auf die vollen Auftragsbücher.Im vierten Quartal habe Ferrari bei einem Umsatz von 1,52 Milliarden Euro (+ elf Prozent) einen Gewinn je Aktie von 1,62 (Vorjahr: 1,21) Euro je Aktie erzielt. Analysten hätten mit 1,51 Milliarden Euro respektive 1,56 Euro gerechnet.Der Umsatz sei trotz geringerer Auslieferungen gestiegen. Ferrari habe 3.245 Fahrzeuge ausgeliefert, gegenüber 3.327 im vierten Quartal 2022. Der Umsatz pro ausgeliefertem Fahrzeug habe jedoch mit rund 469.000 Euro rund 14 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Im Gesamtjahr habe Ferrari 13.663 Fahrzeuge ausgeliefert, drei Prozent mehr als im Vorjahr.Im gleichen Zeitraum habe Ferrari den Umsatz um 17 Prozent auf knapp 6,0 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe um 29 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro zugelegt, woraus sich eine operative Marge von 38,2 Prozent ergebe. Damit habe Ferrari seine Ziele zwei Jahre früher erreicht. Der Nettogewinn habe sich um ein Drittel auf 1,26 Milliarden Euro erhöht.Investierte Anleger halten weiter an der Ferrari-Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ferrari-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:352,40 EUR +9,34% (01.02.2024, 15:56)