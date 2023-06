Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

291,30 EUR +2,61% (28.06.2023, 17:44)



NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

316,82 USD +0,87% (28.06.2023, 19:15)



ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (28.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Seit der Empfehlung in DER AKTIONÄR im August 2022 habe die Ferrari-Aktie Anlegern eine ansehnliche Rendite von fast 40 Prozent eingebracht. Am Mittwoch erreiche der Autotitel erneut ein neues Allzeithoch, welches nicht das letzte bleiben dürfte. Der Luxus-Sportwagenbauer betreibe nämlich ordentlich Kurspflege.Wie Ferrari am Dienstag bekannt gegeben habe, sei die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms durchgeführt worden. Diese sei Anfang Dezember angekündigt worden und habe ein Volumen von 200 Millionen Euro umfasst. Für die Summe habe der Konzern etwa 660.000 in Mailand und 160.000 an der NYSE gehandelte Aktien eingezogen.Insgesamt wolle Ferrari bis 2026 eigene Aktien im Wert von zwei Milliarden Euro zurückkaufen. Der Autobauer verliere daher keine Zeit und habe die nächste Tranche angekündigt: Vom 2. Juli bis spätestens 20. Oktober sollten weitere 200 Millionen Aktien indirekt an die Anleger zurückfließen.Doch Anleger müssten sich für weitere Kursgewinne nicht nur auf die Rückkäufe verlassen. Auch operativ laufe es bei den Italienern blendend. Der durchschnittliche Verkaufspreis je Sportwagen liege mit 328.000 Euro so hoch wie noch nie und ermögliche Traummargen jenseits der 20 Prozent. Auch die Nachfrage sei ungebrochen hoch. Das Klientel sei zahlungskräftig und so könnten steigende Kosten problemlos an die Kunden weitergegeben werden. Auch in Krisenzeiten sei Ferrari daher kaum anfällig.Anleger bleiben bei der AKTIONÄR-Empfehlung an Bord und ziehen den Stopp auf 240 Euro nach, so Julian Weber. (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ferrari-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:291,00 EUR +1,50% (28.06.2023, 19:06)