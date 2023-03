Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

255,60 EUR -0,31% (06.03.2023, 16:11)



NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

271,63 USD +0,07% (06.03.2023, 15:39)



ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (06.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anfang Februar habe die Aktie des Luxus- und Sportwagenbauers Ferrari ihr im November 2021 markiertes Rekordhoch übertroffen. Seitdem sei die Aktie seitwärts gelaufen und mehrfach an der Marke von 251 Euro gescheitert. Dieser Widerstand sei am Freitag genommen worden. Neuen Rekordhochs stehe, auch aus Sicht von Morgan Stanley, nichts mehr im Wege.Konkret habe die Investmentbank das Kursziel für die an der NYSE gehandelte Ferrari-Aktie von 280 auf 310 Dollar (umgerechnet circa 291 Euro) angehoben. Analyst Adam Jonas habe das Papier als neuen Top-Pick der von Morgan Stanley gecoverten Werte aus dem US-Autosektor erklärt. Damit löse der italienische Autobauer Tesla als favorisierten Wert ab. Dementsprechend wenig überrasche die Kaufempfehlung.Ferrari sei das am besten positionierte Unternehmen in Zeiten eines unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Umfelds. Der Sportwagenbauer verfüge über stabile Fundamentaldaten und sei sowohl für Wachstums- als auch Abwärtsszenarien gerüstet. Anleger unterschätzten zudem die Möglichkeiten, die sich mit Elektrofahrzeugen und der noch exklusiveren Weiterführung von Verbrennungsmotoren böten.Es laufe bei Ferrari. Die Aktie scheine nicht aufzuhalten und habe seit Jahresbeginn bereits circa 28 Prozent zugelegt. Nach dem Kurssprung am Freitag könne dieser Trend auch weiterhin anhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ferrari-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:255,10 EUR -0,08% (06.03.2023, 15:47)