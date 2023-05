ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (04.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Am Donnerstagmittag habe der Luxus- und Sportwagenbauer die Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt. Sie seien abermals stark ausgefallen und die Analystenschätzungen seien übertroffen worden. Die Nachfrage befinde sich derweil weiter auf hohem Niveau. Der Autobauer habe erneut von seiner starken Preissetzungsmacht profitiert, weshalb sich gestiegene Kosten kaum bemerkbar gemacht hätten. Zum Umsatzsprung hätten aber auch höhere Auslieferungszahlen beigetragen. Der Ausblick für das Restjahr sei bestätigt worden. Die Ferrari-Aktie sei in der Folge deutlich nach oben gesprungen und habe die vormittäglichen Verluste wieder mehr als ausgeglichen.Mit seinem Fokus auf Exklusivität und Luxus gehe Ferrari weiterhin den richtigen Weg. Die Fahrzeuge seien so gefragt, dass der Konzern problemlos Preiserhöhungen durchdrücken könne. Zudem sei das Geschäft durch die äußerst wohlhabenden Kunden auch in Krisenzeiten kaum anfällig. Anleger sollten bei der "Aktionär"-Empfehlung an Bord bleiben. Das Kursziel laute 300 Euro, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2023)