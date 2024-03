Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (13.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Nachdem die Rally der Ferrari-Aktie in der vergangenen Woche abrupt zum Halten gekommen sei, bewege sie sich seitdem seitwärts. Die Expertenmeinungen seien derzeit gemischt, was die weitere Entwicklung der Aktie angehe. Dies zeige auch eine aktuelle Studie von Jefferies. Könne sich der Aufwärtstrend fortsetzen?

Jefferies-Analyst, Philippe Houchois, habe das Kursziel von 285 auf 375 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Die Zielvorgaben für 2024 lägen unter den Erwartungen. Das scheine aber nicht so wichtig zu sein angesichts eines Auftragsbuches, das bereits für die nächsten 24 Monaten gefüllt sei.

Aus charttechnischer Sicht klebe der Kurs seit letzter Woche an der Marke von 379 Euro und komme derzeit nicht vom Fleck. Eine erste Bestätigung für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wäre der Sprung über das bisherige Allzeithoch bei 398,70 Euro. Danach habe der Kurs Luft bis zum 261,8%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Korrekturbewegung im Dezember bei 417 Euro.

Auch wenn die Ferrari-Aktie charttechnisch weiterhin gut aussehe, seien die Analystenstimmen eher verhalten. Solange sich der Kurs jedoch über der Marke von 379 Euro halten könne, bestehe kein Grund zur Panik.