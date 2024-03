Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Nach einer fulminanten Rally zu Jahresbeginn von rund 30 Prozent gehe es zum Wochenauftakt ausnahmsweise einmal ein paar Prozent nach unten. Grund sei ein Downgrade durch die Citigroup, woraufhin die Aktie rund drei Prozent verliere. Sei dies das Ende der Rally?

Citigroup-Analyst Harald Hendrikse habe zwar das Kursziel von 308 auf 329 Euro angehoben, die Aktie aber von "neutral" auf "verkaufen" herabgestuft. Er habe Schwierigkeiten, die "hohe Bewertung" der Aktie zu rechtfertigen. Dennoch sage Hendrikse, dass er die Qualität und die langfristigen Wachstumsaussichten von Ferrari schätze und räume ein, dass er mit dem Zeitpunkt seiner Empfehlung falsch liegen könnte.

"Wir sind uns bewusst, dass Ferrari an den Aktienmärkten, die heute mehr denn je auf Qualitätsaktien ausgerichtet sind, noch weiter steigen könnte, und wir mit unserem Timing durchaus falsch liegen könnten", so Hendrikse. "Nach einer 30-prozentigen Rally seit Dezember halten wir die aktuelle Bewertung jedoch für zu hoch", habe er hinzugefügt.

Dem Analysten zufolge habe die Stärke von Ferrari dazu geführt, dass die Aktie mit dem Zwölffachen des Umsatzes und dem 57Fachen des für 2024 geschätzten Gewinns gehandelt werde. Der Analyst halte diese Multiplikatoren für überzogen.