Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (04.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Über Ferrari könne man nur staunen. Der Hersteller von Luxus-Autos habe einmal mehr exzellente Zahlen für das zweite Quartal geliefert. Im Anschluss habe CEO Benedetto Vigna die Messlatte für das Gesamtjahr einen Tick höher gelegt.Eine unterwartet starke Nachfrage in China und den USA hätten für Ferrari zu einem besser als erwarteten Ergebnis im zweiten Quartal geführt. In den drei Monaten bis Juni habe der Umsatz 1,3 Milliarden Euro erreicht, so das Unternehmen und habe damit die Analystenschätzungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro übertroffen. Der bereinigte Gewinn (EDITDA) sei auf 446 Millionen Euro gestiegen.Die Auslieferungen seien um 29 Prozent auf 3.455 Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geklettert. Der Anstieg sei in erster Linie durch den Ferrari Portofino M und die F8-Familie getragen worden.Der italienische Automobilhersteller erwarte nun einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation von bis zu 1,73 Milliarden Euro (1,77 Milliarden Dollar) in diesem Jahr, mehr als bisherige Schätzung von 1,7 Milliarden Euro, heiße es in einer Erklärung vom Dienstag.Ferrari befinde sich inmitten der größten Transformation des Unternehmens seit der Gründung. Es sei eine extrem spannende und sicherlich entscheidende Entwicklung. Die historische Fabrik in Norditalien solle zu einer Art Drehscheibe für batteriebetriebene Autos werden.Ferrari stehe seit der Gründung schließlich nicht nur für exklusives Design, sondern auch für PS-strotzende Kraftpakete und atemberaubenden, einzigartigen Sound. Mit dem Swing hin zur Elektromobilität gehe dieses Alleinstellungsmerkmal verloren. Denn Elektroauto-Hersteller wie Tesla mit dem Model S oder Lucid mit dem Air würden bereits jetzt Stromer mit über 1.000 PS bauen.Ferrari habe gegenüber der Konkurrenz einen großen Vorteil: Ferraris Zielgruppe sei bereit, einen extrem hohen Preis für ein besonders exklusives Produkt zu bezahlen. Die Luxus-Schlitten würden Monate im Voraus bestellt. Unter dem Strich verdiene Ferrari dadurch üppige Margen.Und die Börse liebe hohe Gewinnmargen. Diejenigen Firmen, die Luxusgüter mit hohen Margen produzieren würden, seien schon immer en vogue gewesen. Spannend werde, wie der Purosangue von den Käufern angenommen werde. Die Aktie bahne sich in der Zwischenzeit ihren Weg Richtung Allzeithoch.Unbedingt dabeibleiben, rät Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2022)