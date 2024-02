NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Euronext Milan-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Luxus-Sportwagenbauers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Euronext Milan-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen Anfang Februar seien der Startschuss für die Ferrari-Aktie gewesen, einen Gang höher zu schalten. Auch die guten Zahlen von Mercedes am gestrigen Donnerstag hätten den Kurs des Autobauers aus Maranello nach oben getrieben.Allein in den vergangenen zwei Tagen habe die Ferrari-Aktie rund 5,5 Prozent zugelegt und dabei das 161,8%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Korrekturbewegung bei 373,20 Euro überwunden. Damit liege der Trading-Tipp des AKTIONÄR mit dem Schein ME3R1L innerhalb von 17 Tagen rund 33 Prozent im Plus.Nächstes Kursziel sei nun die psychologisch wichtige Marke von 400 Euro. Danach habe der Kurs Luft bis zum 261,8%-Fibonacci-Retracement bei 417 Euro.Wer dem Trading-Tipp gefolgt ist, kann erste Teilgewinne mitnehmen und spätestens jetzt den Stopp auf Einstiegsniveau anheben, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)Börsenplätze Ferrari-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:384,00 EUR +0,95% (23.02.2024, 14:15)Euronext Milan-Aktienkurs UniCredit-Aktie:384,00 EUR +1,00% (23.02.2024, 14:02)