Tradegate-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

311,80 EUR +0,97% (06.11.2023, 10:07)



Borsa Italiana-Aktienkurs UniCredit-Aktie:

312,40 EUR +1,20% (06.11.2023, 09:54)



NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

331,41 USD +2,47% (03.11.2023, 21:00)



ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



Borsa Italiana-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



NYSE-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (06.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) weiterhin zu kaufen.Am vergangenen Donnerstag habe Ferrari Geschäftszahlen für das dritte Quartal präsentiert und im gleichen Zug die Gewinn- und Umsatzprognose nach oben geschraubt. In der Folge sei die Aktie auf ein neues Allzeithoch geklettert und auch am Montag scheine es, beflügelt durch eine frische Barclays-Studie, kein Halten zu geben.Die britische Investmentbank habe ihr Rating infolge der Zahlen von "equal-weight" auf "overweight" und das Kursziel von 300 auf 350 Euro angehoben. Trotz der erneuten Anhebung machten die diesjährigen Ziele des Sportwagenbauers einen immer noch anspruchslosen Eindruck, so Analyst Henning Cosman. Und auch für die Zukunft sei der Experte optimistisch gestimmt: Andeutungen zum Preis- und Produktmix sowie die Auftragsbücher seien eine gute Grundlage für die Jahre 2024 bis 2026.Bereits am Freitag habe die RBC ihr Kursziel von 335 Euro sowie die Einstufung auf "outperform" für das Ferrari-Papier bestätigt. Vor allem bei Luxusgüterunternehmen hätten sich die Aktienkurse stabilisiert und seien nun wieder attraktiv. Ferrari sei aufgrund des begrenzten Angebots in diesem Sektor einer der Favoriten von Analyst Piral Dadhania.Von einer Stabilisation des Aktienkurses könne bei den Italienern derweil keine Rede sein. Das Papier sei infolge der Quartalszahlen bereits am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch geschossen. Seitdem sei die Aktie weiter geklettert und notiere auch am Montag kurz nach Börsenöffnung mit rund einem Prozent im Plus. Charttechnisch habe das Papier auf kurze Sicht noch Luft bis 320 Euro.Langfristig halte "Der Aktionär" mit einem Kursziel von 350 Euro derweil noch deutlich höhere Kurse für gerechtfertigt. Ferrari glänze mit einem hohen Auftragsbestand, großer Visibilität und unter Autobauern einzigartig starken Margen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ferrari-Aktie: