NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

161,02 USD -21,40% (16.09.2022, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (19.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die FedEx-Aktie (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag habe es bei der FedEx-Aktie einen ganz großen Einschlag gegeben. Man habe seine Prognosen kassiert und zwar in einem Ausmaß, den man überhaupt nicht für denkbar gehalten hätte. Die Aktie sei daraufhin so stark gefallen wie seit Jahrzehnten nicht mehr und notiere jetzt auf einem Stand wie seit Jahren nicht mehr. Das Unternehmen habe dabei auf Probleme in Asien, Probleme mit hohen Preisen und einer deutlich nachlassenden Nachfrage verwiesen. FedEx will nun massiv Kosten senken, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.09.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:161,22 EUR +0,04% (19.09.2022, 15:12)