NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

152,31 USD +1,55% (29.09.2022, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (30.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FedEx will den Gürtel enger schnallen - AktienanalyseDer US-Logistiker FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) will in Reaktion auf die sich zunehmend eintrübenden Rahmenbedingungen den Gürtel deutlich enger schnallen - und hat seiner Aktie nach dem Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung von vorletzter Woche damit wieder etwas Halt gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Wir werden Kosten-, Geschäfts- und Kapazitätshebel ziehen, um uns an die Auswirkungen der reduzierten Nachfrage anzupassen", habe der Konzernchef des Paketzustellers, Raj Subramaniam, erklärt. Der DHL-Rivale habe das angepeilte Einspar-Volumen im nächsten Jahr auf zwischen 2,2 und 2,7 Mrd. Dollar beziffert. Unter anderem solle die Taktung der Flüge bei FedEx Express reduziert und bestimmte Aktivitäten bei FedEx Ground eingestellt werden. (Ausgabe 38/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:155,92 EUR +0,23% (30.09.2022, 14:18)