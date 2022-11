Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

158,40 EUR -0,05% (09.11.2022, 12:46)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

159,54 USD +0,19% (08.11.2022, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (09.11.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FedEx warnt vor schlechteren Aussichten - AktiennewsFedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX), ein US-amerikanisches Kurier- und Logistikunternehmen, warnte gestern vor einer Verschlechterung der Nachfrageaussichten, so die Experten von XTB.Mike Lenz, CFO des Unternehmens, habe gesagt, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft mit einer geringeren Nachfrage rechne. Er habe hinzugefügt, dass sich die Nachfragetrends schneller als erwartet umzukehren begonnen hätten und dies im Geschäft sichtbar werde. Zwar könne das Unternehmen durch das Flugverbot einiger Flugzeuge Kosteneinsparungen erzielen, indem es regelmäßige Wartungsarbeiten, die auf der Grundlage der Flugstunden geplant seien, hinauszögere, doch werde dies die durch die mangelnde Nachfrage entgangenen Einnahmen nicht ausgleichen.Warum sei das wichtig? FedEx sei eines der größten Logistikunternehmen in den Vereinigten Staaten und in der Welt, sodass eine Warnung vor einer Verschlechterung der Nachfrageaussichten nicht nur eine Verschlechterung des Geschäfts des Unternehmens, sondern auch der Wirtschaft insgesamt widerspiegele. FedEx werde daher oft als Indikator angesehen, und derartige Warnungen des Unternehmens hätten in der Vergangenheit Risikoanlagen belasten. Nach den gestrigen Äußerungen des FedEx-Finanzchefs habe es keine größeren Marktbewegungen gegeben, da es sich nicht um eine bahnbrechende Nachricht gehandelt habe, dass die Weltwirtschaft schwächer werde.Börsenplätze FedEx-Aktie: