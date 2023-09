Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Instacart fielen bei ihrem NASDAQ-Debüt am Dienstag um 11% und konnten damit ihren Tagesgewinn von 43% nur wenige Tage nach dem fulminanten Debüt des SoftBank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT, Tokio Stock Exchange-Symbol: 9984, NASDAQ OTC-Symbol: SFTBF)-Ablegers Arm (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker-Symbol: O9T, NASDAQ-Symbol: ARM) an der Wall Street nicht halten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Gewerkschaften der französischen Filialen von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (-2,0%) hätten für Freitag und Samstag, wenn das iPhone 15 vorgestellt werde, zu einem Streik für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen aufgerufen. Die Apple-Gewerkschaften würden eine Lohnerhöhung von 7% fordern, um die Inflation auszugleichen, sowie ein Ende des seit Monaten andauernden Einstellungsstopps. Die Unternehmensleitung habe nicht mehr als 4,5% mehr anbieten wollen, so die Gewerkschaftsvertreter.FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) habe am Mittwoch mit einem Gewinnsprung im ersten Quartal überrascht, nachdem das Unternehmen Kosten gesenkt und Kunden von der Konkurrenz abgeworben habe - und das vor der wichtigen Weihnachtssaison. FedEx-Aktien seien im nachbörslichen Handel um 6% gestiegen, nachdem das weltweit tätige Zustellunternehmen für das letzte Quartal einen Anstieg des bereinigten Gewinns um 32% auf 4,55 USD pro Aktie bekannt gegeben habe - 0,82 USD mehr als im Vorfeld erwartet. (21.09.2023/ac/a/m)