Post- und Versandaktien würden heute angesichts schlechter als erwarteter Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2024 von FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) verlieren. Die Stimmung in der Branche verschlechtere sich, und das eingeführte 4-Milliarden-Dollar-Sparprogramm könnte möglicherweise nicht funktionieren. Allein im vierten Quartal 2023 seien die Umsätze des Unternehmens um mehr als 10% gefallen.



Europäische Konkurrenten würden heute Rückgänge verzeichnen. Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) verliere 1,5%, PostNL (ISIN: NL0009739416, WKN: A1JJQC, Ticker-Symbol: TNTC ) verliert 0,7% und Bpost (ISIN: BE0974268972, WKN: A1W0FA, Ticker-Symbol: 13B) verliere 1,3%.



Laut einer Erklärung habe die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) zugestimmt, die Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH für etwa 450 Millionen Euro an die SEB Kort Bank AB zu verkaufen. Die Transaktion werde voraussichtlich einen positiven Einfluss auf die bereinigte EBIT-Marge der Lufthansa Group haben und aufgrund des kapitalintensiven Geschäftsmodells von AirPlus eine Rendite auf das investierte Kapital erzielen. Die Transaktion solle im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Lufthansa-Aktien würden derzeit fast 1% gewinnen.



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) setze die gestrige Abwärtsbewegung fort und verliere heute fast 2%. HSBC und Jefferies hätten ihre Kursziele für die Aktien des Unternehmens auf jeweils 30 Euro bzw. 28 Euro gesenkt. Die Analysten von Jefferies würden kommentieren, dass ein 4-faches Verschuldungsverhältnis und der Druck auf den freien Cashflow die Stimmung um das Unternehmen weiter schwächen könnten. (21.06.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Märkte in Europa handeln heute mit gemischter Stimmung, was auch eine direkte Folge der anhaltenden Verkäufe an den chinesischen Börsen ist, so die Experten von XTB.Andererseits habe das ifo-Institut seine Prognose für die deutsche Wirtschaft nach unten korrigiert und erwarte eine tiefere Rezession als zuvor erwartet. Analysten würden nun voraussagen, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 um 0,4% schrumpfen werde, verglichen mit einer früheren Prognose von einem Rückgang um 0,1%. Diese Stimmung werde sich voraussichtlich auch im Jahr 2024 fortsetzen, wenn ein Wachstum von 1,5% erwartet werde, verglichen mit früheren Prognosen von 1,7%. Der makroökonomische Kalender für die heutige Sitzung werde sich auf Powells Rede konzentrieren.Nachrichten: