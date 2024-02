NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

243,46 USD -0,29% (23.02.2024, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX), ein global agierendes Unternehmen, bietet eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Transport, E-Commerce und Geschäftslösungen sowohl in den USA als auch international an. FedEx ist in vier Hauptsegmenten tätig: FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight und FedEx Services. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:David Vernon, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) weiterhin mit "outperform" ein.Bernstein sei der Ansicht, dass FedEx ein schwieriges drittes Quartal bevorstehe, da die Ergebnisse im Express-Segment aufgrund schwächerer Endmärkte, eines unterdurchschnittlichen Postvertrags und einer gefühlten Transformationsgeschichte in Zeitlupe weiterhin unter Druck stünden. Bernstein nehme seine kurzfristigen Schätzungen und sein Kursziel leicht zurück, bleibe aber ein Käufer, da die aktuellen Preise die mittelfristige Ertragskraft nicht ausreichend widerspiegeln würden.David Vernon, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von FedEx weiterhin mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 324 auf 311 USD. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:223,00 EUR -0,89% (26.02.2024, 13:45)