New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) unverändert mit "outperform" ein.FedEx gebe eine Vorschau auf die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden sollten. FedEx sei mit ziemlicher Sicherheit ein Nutznießer gewesen von zwei bedeutsamen Ereignissen, die sich innerhalb der drei Monate abgespielt hätten, nämlich den Tarifverhandlungen seines engsten Konkurrenten, die bis zur letzten Minute zu Marktanteilsverschiebungen geführt hätten, und dem Konkurs/der Liquidation eines der größten Konkurrenten von FedEx Freight, was "wahrscheinlich sowohl das Volumen als auch die Preisgestaltung in diesem Segment unterstützte", so Evercore, das seine Schätzung für den Gewinn je Aktie im ersten Quartal von 3,33 USD auf 3,53 USD angehoben habe.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von FedEx unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 275 auf 276 USD. (Analyse vom 18.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:233,50 EUR -2,10% (18.09.2023, 22:26)