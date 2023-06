NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

231,65 USD -0,78% (20.06.2023)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (21.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:David Vernon, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Logistikriesen FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX).Die Ergebnisse von FedEx für das Geschäftsjahr 23 seien besser ausgefallen als erwartet, aber die Headline-Prognose für das Geschäftsjahr 24 habe 5% unter dem Konsens gelegen. Obwohl es sich technisch gesehen um einen Abwärtssog handele, sei Vernon der Meinung, dass die zugrunde liegenden Erträge schneller wachsen würden, als es die Headline vermuten lasse, und dass das Unternehmen auf der Kostenseite genug tue, um die Aktie in Bewegung zu halten.David Vernon, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, bewertet die FedEx-Aktie weiterhin mit "outperform". Das Kursziel werde von 261,00 auf 284,00 USD angehoben. (Analyse vom 21.06.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:206,00 EUR -3,06% (21.06.2023, 12:29)