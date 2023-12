NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (20.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) weiterhin mit "outperform" ein.Das bereinigte Ergebnis je Aktie von FedEx für das zweite Quartal habe unter den Schätzungen der Marktteilnehmer gelegen und der Hauptgrund für die Verfehlung des Ergebnisses seien weiterhin gewesen: Die Auswirkungen des starken makroökonomischen Gegenwinds auf das Express-Volumen und den Umsatz sowie die Unfähigkeit von FedEx, die Kosten in diesem Segment so schnell zu senken. FedEx habe außerdem zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatzprognose gesenkt, so Evercore.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von FedEx weiterhin mit "outperform" ein und senken das Kursziel von 337 auf 328 USD. (Analyse vom 20.12.2023)