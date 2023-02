Börsenplätze FedEx-Aktie:



183,92 EUR +3,16% (01.02.2023, 22:26)



202,11 USD +4,26% (01.02.2023, 22:00)



US31428X1063



912029



FDX



FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (02.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Paketzustellers FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) unter die Lupe.Der Deutsche-Post-Konkurrent drehe weiter an der Kostenschraube. So solle die Zahl der Managementstellen um mehr als 10% gesenkt werden, habe Konzernchef Raj Subramaniam am Mittwoch in einer Mitteilung an die Belegschaft geschrieben. Dieser Schritt sei notwendig, um in einem sich rasch wandelnden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie viele Stellen von der Maßnahme betroffen seien, sei aus der Mitteilung nicht hervorgegangen. Eine Sprecherin habe jedoch gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg ergänzt, dass die Zahl der abgebauten Stellen seit Juni damit auf rund 12.000 steige.An der Börse sei die Ankündigung eines weiteren Stellenabbaus gut angekommen. Die FedEx-Aktie habe rd. 4,3% zugelegt und sei auf den höchsten Stand seit Mitte September geklettert. Mit dem heutigen Kurssprung sei dem Papier auch der wichtige Sprung über die 200-Tage-Linie und damit ein neues Kaufsignal gelungen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link