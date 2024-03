NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX), ein global agierendes Unternehmen, bietet eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Transport, E-Commerce und Geschäftslösungen sowohl in den USA als auch international an. FedEx ist in vier Hauptsegmenten tätig: FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Freight und FedEx Services. (22.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX).Das Unternehmen habe im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie erzielt, der über dem Ziel von BofA und den Schätzungen der Börse liege. FedEx sei auf dem besten Weg, im GJ24 1,8 Mrd. USD an DRIVE-Einsparungen zu erzielen, und die Gesamteinsparungen über die nächsten Jahre würden eine EPS-Chance von 18 USD pro Aktie darstellen, fast das Doppelte des derzeitigen Niveaus, so die Analysten. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen für GJ24, GJ25 und GJ26 um jeweils 1% erhöht, da sie eine Dynamik bei der strukturellen Kostenreduzierung sehen würden.Die Analysten von BofA Securities bewerten die FedEx-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 313,00 auf 346,00 USD angehoben. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:268,50 EUR -2,19% (22.03.2024, 14:20)