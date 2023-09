NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

250,52 USD +0,21% (20.09.2023, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (21.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) weiterhin mit "buy" ein.Die Deutsche Bank erwarte eine positive Aktienreaktion auf den Bericht von FedEx für das erste Quartal. Die Prognosen seien "ein wenig" angehoben worden, was für eine Investorenbasis, die Raum für Überschreitungen und Erhöhungen bis zum Geschäftsjahr 2024 wünsche, ausreichend sein sollte, so die Analysten in einer Research Note. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Anhebung der Prognosen die erste von vielen sein werde.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von FedEx unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 21.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:246,50 EUR +4,89% (21.09.2023, 12:48)