Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze FedEx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:

212,45 EUR +0,40% (17.03.2023, 09:39)



NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

204,05 USD +4,48% (16.03.2023, 21:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (17.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FedEx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Paketzustellers FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) unter die Lupe.Der Post-Rivale FedEx habe im von Inflations- und Rezessionssorgen geprägten dritten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) deutlich weniger Gewinn und Umsatz gemacht. Das Nettoergebnis sei im Jahresvergleich von 1,1 Mrd. auf 771 Mio. US-Dollar zurückgegangen, wie FedEx am Donnerstag mitgeteilt habe. Die Erlöse seien um rund sechs Prozent auf 22,2 Mrd. Dollar gefallen.Beim Gewinn habe FedEx trotz des starken Rückgangs die Marktprognosen übertroffen. Der US-Titel habe nachbörslich mit einem Kurssprung von mehr als elf Prozent auf 227,60 Dollar reagiert. Bei Anlegern sei auch der Ausblick gut angekommen.FedEx habe die Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr kräftig erhöht. Das Unternehmen komme gut voran bei seinen Bemühungen, die Kosten zu senken, habe Vorstandschef Raj Subramaniam erklärt.Vor wenigen Wochen habe FedEx angekündigt, an der Kostenschraube drehen zu wollen. Die Zahl der Managementstellen solle um mehr als zehn Prozent gesenkt werden, habe es von Seiten des Konzernchefs Raj Subramaniam geheißen. Dieser Schritt sei notwendig, um in einem sich rasch wandelnden Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.Mit dem nachbörslichen Kurssprung könne die FedEx-Aktie auf ein neues Jahreshoch ausbrechen - ein starkes Signal. Das bisherige Allzeithoch sei im Jahr 2021 bei 319,90 Dollar markiert worden. Leicht profitieren können habe auch die Aktie der Deutschen Post . Sie habe auf der Handelsplattform Tradegate 1,2 Prozent auf 40,59 Euro zugelegt. Der Trend sei intakt, die Bewertung sei günstig. Anleger können bei der Post weiterhin zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)