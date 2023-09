NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

257,47 USD +0,33% (06.09.2023, 22:00)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



NYSE-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx Corp.:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (07.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - FedEx: Nachhaltiger Abprall - ChartanalyseDie FedEx-Aktie (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und konnte am 31. Juli im bisherigen Verlaufshoch 270,95 USD erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Den Widerstandsbereich um 271 USD habe das Papier aber nicht mehr überwinden können und sei hier wieder nach unten abgeprallt. In der folgenden Korrektur habe die Aktie die Unterstützung um 254,50/255,00 USD sowie den 50er-EMA bei 256,30 USD erreicht. Hier pendle die Aktie aktuell seitwärts und könnte die Korrektur in diesem Bereich beenden.Die Aktie von FedEx sei am Vortag mit einer kleinen bullischen Tageskerze direkt an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke sowie im Bereich des 50er-EMA aus dem Handel gegangen. Der 50er-EMA gelte oft als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension im übergeordneten Aufwärtstrend. Es könnte nun zu einem nachhaltigen Abprall nach oben und einer Fortsetzung des Aufwärtstrends kommen. Die erste Anlaufmarke wäre dabei zunächst der 10er-EMA bei 259,85 USD. Gehe es weiter höher, würde sich der nächste Widerstand bei 263 USD befinden. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:239,50 EUR -0,42% (07.09.2023, 08:00)